Названы продукты, в которых скрыто много соли

В привычных продуктах часто содержится много соли.Большое количество соли а рационе способствует повреждению сосудистой ткани и развитию гипертензии. При этом соль может быть скрыта даже в полезной еде. Эксперты в области питания рассказали, в каких привычных продуктах часто содержится много соли.Творог. Этот продукт входит в списки, составляемых под девизом здорового питания. Творог – прекрасный источник белка, кальция, молочного жира и просто незаменим в питании женщин после 45 лет. Но специалисты отмечают: творог – один из продуктов с высоким содержанием соли, и забывать об этом не нужно.Каши быстрого приготовления. Говоря о растворимых «быстрокашах», эксперты подчеркнули: в одной порции стандартной овсянки быстрого приготовления может скрываться до 200 мг натрия. Если нет времени варить кашу из овсяной крупы, предпочитайте готовить хотя бы из овсяных хлопьев – в них натрия нет.Мучные сладости. Например, печенье - еще один продукт, в котором много соли, хотя, казалось бы, печенье можно скорее заподозрить в том, что оно скрывает сахар. По словам ученых, многие мучные сладости содержат обилие соли, так как это усиливает вкус, - причем соль в десертах всегда незаметна.Консервированные овощи. Не только соленья отличаются высоким уровнем натрия. Много соли скрывают в себе практически все консервированные овощи, в том числе предназначенные для здорового питания, - в частности, бобовые. В этом плане замороженная продукция более предпочтительна.Сыр. Специалисты говорят, что практически все виды сыра содержат в себе соль, и ее концентрация, как правило, велика. Любителям сыра, которые едят этот продукт много и едва ли не каждый день, специалисты рекомендуют снижать ежедневные порции соли.Сухие завтраки. Даже если эти завтраки покупаются в разделе здорового питания, содержат в себе цельное зерно и клетчатку, они скрывают много соли. В то время как ежедневная рекомендованная доза натрия составляет 1500 мг, порция сухого завтрака может содержать до 300 мг. Эксперты рекомендуют использовать этот продукт только для экстренных случаев, когда нет возможности приготовить завтрак самостоятельно.