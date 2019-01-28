Врачи рассказали, как видеоигры влияют на мозг ребенка

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Исследование провели на добровольцах.Группа американских ученых заявила, что видеоигры негативно влияют на мозговую активность детей. Экспериментировали с этим специалисты сотрудники национальных институтов охраны здоровья Соединённых Штатов Америки.Так, ученые привлекли к участию в исследовании детей, которые любят на досуге поиграть в компьютерные игры. Стоит отметить, что количество времени, отведенное на такое развлечение, у всех было весьма разное.После этого специалисты установили показатели работы мозга добровольцев. Для этого они использовали МРТ. Результаты удивили всех. У тех детей, которые длительное время играли на компьютере или смартфоне, наблюдались сильные изменения в структуре головного мозга.По словам руководителя исследовательского проекта Гайа Доулинга, у маленьких игроманов кора мозга со временем становилась более тонкой. Больше всего страдал тот отдел, который отвечает за интеллектуальное развитие человека.