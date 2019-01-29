Названы болезни, возникающие при работе в ночные смены

Может пострадать сердце.Недостаток сна в ночное время ведет к повреждению структуры ДНК. К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета, сообщает Anaesthesia.По словам исследователей, бодрствование ночью приводит к усилению окислительных процессов в организме и разрушает ДНК. Это в свою очередь становится причиной развития хронических заболеваний.Ученые провели исследование на группе врачей, которые часто выходили на работу в ночные смены. У участников эксперимента взяли образцы крови после полноценного сна, а затем – после ночных смен.Сравнительный анализ показал, что число разрывов молекул ДНК в образцах людей, работавших ночью, гораздо выше. При этом страдающий от недосыпа организм не мог регенерировать повреждения.Ученые отметили, что негативные эффекты, вызываемые бодрствованием в ночное время, могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. При этом для запуска генетических нарушений в организме достаточно всего одной бессонной ночи.