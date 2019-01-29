Медики назвали самый полезный вид мороженого

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Искусственных добавок должно быть как можно меньше.Специалисты поделились мнением о том, какое мороженое полезнее, и как его есть, чтобы не набирать вес.Молочное мороженое полезнееДиетологи и медики сходятся в том, что самым полезным можно считать молочное мороженое. В таком виде оно содержит наименьшее количество жира и калорий. Кроме того, в молочном мороженом много кальция и фосфора – микроэлементов, полезных для здоровья костей и зубов. Также в мороженом есть калий и магний, благотворно действующие на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, необходимые нервной системе.«Оптимальный вариант - это натуральное мороженое, с минимальным количеством искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов», - отметила врач-диетолог Елена Ливанцова.Как есть мороженое, чтобы получать пользуМедики считают, что молочное мороженое без вреда для здоровья можно позволить себе два-три раза в неделю. В то же время они отмечают: порция съеденного мороженого должна быть умеренной. По словам Елены Ливанцовой, за один раз можно без опасений съедать порцию мороженого в 100 граммов.Другой эксперт, врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко, пояснил, что мороженое в большом количестве способно вызвать проблемы со здоровьем.«Проблема мороженого в том, что это продукт холодный. Если съесть его много, может развиться раздражение желудка, появляются характерные для гастрита симптомы», - предостерег врач.Качественное ли мороженое?Итак, в мороженом много пользы. Как ни странно, именно зимой его нужно есть умеренно, но регулярно – этот продукт влияет на выработку гормонов серотонина и дофамина, благодаря которым повышается настроение и улучшается сон.Но насколько мороженое качественно? Проверить это можно, оставив кусок мороженого вне холодильника на 10-15 минут. Если оно растает равномерно, без комков и льда, это говорит о хорошем качестве продукта.