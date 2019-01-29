Ученые выяснили, что нитраты в питьевой воде вызывают рак

Запасы питьевой воды в некоторых частях Земли имеют уровень нитратов более чем в три раза выше предельно допустимого уровня.Новозеландцы бьют тревогу из-за широкого распространения рака кишечника.Ещё в прошлом году датское учёные выяснили, что существует связь между уровнем нитратов в питьевой воде и риском развития колоректального (кишечного) рака. Этот вывод имел огромное значение для жителей Новой Зеландии, у которых один из самых высоких показателей заболеваемости раком кишечника в мире. Последние данные также показывают, что запасы питьевой воды в некоторых частях Новой Зеландии имеют уровень нитратов более чем в три раза выше предельно допустимого уровня, установленного в датском исследовании.Датское исследование, опубликованное в Международном журнале рака, была обширной и по количеству участников (2,7 миллиона человек) и продолжительности наблюдения. Результаты исследования подтвердили широко распространенные подозрения, что длительное воздействие нитратов может быть связано с риском развития рака.Одним из ключевых последствий является то, что текущий стандарт на нитраты для питьевой воды, используемый в большинстве стран, включая Новую Зеландию, вероятно, слишком высок. Уровень риска развития рака (0,87 промилле), определенный в исследовании, составляет менее одной десятой текущего максимально допустимого значения нитратного азота, составляющего 11,3 промилле (эквивалент 50 миллионных долей нитрата). Этот уровень используется во многих странах на протяжении десятилетий и исходит из предела Всемирной организации здравоохранения.