Названы причины появления запоров

Ещё одна причина хронических запоров - рак.С запорами сталкиваются в тот или иной период жизни почти все люди, но для кого-то из нас они становятся хронической проблемой. Учёные назвали 5 предпосылок, которые приводят к хроническим запорам.Неправильное отношение к туалету. В первую очередь, это отражается в упорном игнорировании потребностей вашего организма. Другими словами, когда организм посылает сигналы о необходимости опорожнить кишечник, а вы предпочитаете терпеть до последнего. Наше тело может дать нам возможность потерпеть, но лучше его не мучить. Игнорирование необходимости в дефекации перенапрягает прямую кишку и мышцы сфинктера, оно вводит в заблуждение весь организм, который не понимает, почему его потребности не выполняются. В будущем это может привести к запору.Ещё одна причина хронических запоров - рак и другие системные болезни вроде диабета и гипотиреоидизма, а также болезни Паркинсона. Если вы столкнулись с хроническими запорами, которые упорно не проходят, лучше пройти через исследование. Некоторые тяжёлые болезни замедляют скорость метаболических процессов.Возьмите за привычку употреблять достаточное количество воды ежедневно. Нехватка воды в рационе быстро истощает ресурсы нашего организма. А он будет компенсировать эти ресурсы из других источников, и в первую очередь, из пищи. Чем меньше воды сохраняется в пище, тем медленнее она движется по кишечнику, и тем выше риск тяжёлого запора.Приём определённых лекарств - это ещё одна распространённая причина запора. К ним относятся антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, которые выписывают от гипертонии и болезней сердца. Если запоры становятся слишком частыми, обсудите с лечащим врачом возможность замены тех или иных лекарств.Ну а самой очевидной причиной запора помимо, конечно, неправильного питания, является сидячий образ жизни. Чем больше времени мы проводим в сидячем положении, тем ниже скорость метаболизма. Обязательно практикуйте физические нагрузки для того, чтобы регулировать активность кишечника.