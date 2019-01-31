Медики назвали лакомство, способное защитить от инфаркта

Ученые рассказали о целебных свойствах меда.Ученые Университета Вашингтона в Соединенных Штатах Америки установили, что ежедневное присутствие в рационе такого продукта как мед, снижает размер артериальных бляшек на 30%.Эффект достигается благодаря присутствию в его составе натурального сахара, который способен уменьшать размер бляшек.«Известный под названием трегалоза этот сахар способен предотвращать инфаркт, он активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки», - пояснили исследователи.Как было установлено в экспериментах на лабораторных мышах, у особей, получавших трегалозу, существенно сократился размер бляшек, по сравнению с контрольной группой.Скопление таких образований в человеческих артериях ведет к возникновению атеросклероза, который, в свою очередь, является причиной инсульта, инфаркта или артериальной гипертензии.