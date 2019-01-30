Врачи рассказали о пользе темного шоколада

Этот продукт рекомендуют употреблять ежедневно.В рамках научных опытов животные получали добавку флавоноид эпикатехин – это соединение, которым богат темный шоколад.В результате у грызунов заметно улучшились функции памяти, а также в несколько раз снизился уровень тревожности, с чем, в свою очередь, было связано уменьшение маркеров окислительного стресса и воспаления нервной ткани.«Темный шоколад способен снижать уровень триглицеридов и повышать чувствительность к инсулину. Кроме того, он проявил способность бороться с системными воспалениями, и, фактически, он поможет людям не стареть», - констатировали по итогам окончательного анализа калифорнийские специалисты.Отметим, что ученые выступили с призывом объявить темный шоколад продуктом, обязательным для ежедневного употребления. По мнению ряда специалистов, степенью своего полезного потенциала для здоровья этот продукт превосходит даже фрукты.По их словам, соединения в какао, из которого готовится темный шоколад, активизируют рост клеток кожи и способствуют разглаживанию морщин. Кроме того, какао укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение сердца и мозга.