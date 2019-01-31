Недостаток сна связан со слабоумием

Эксперименты на мышах, а также с участием людей показали, что то недостаток сна может быть связан с возникновением болезни Альцгеймера. При недосыпе повышает концентрация веществ, разрушительных для мозговых нейронов, установили ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).В ходе экспериментов американские исследователи смогли выяснить, как недостаток сна связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Оказалось, что лишение полноценного сна грызунов и людей коррелирует с более высокой концентрацией тау-белка в центральной нервной системе. Именно скопления молекул тау-белка, образующие нейрофибриллярные клубки, «ломающие» мозг и способствующие гибели нейронов, провоцируют развитие болезни Альцгеймера.В частности, испытания с мышами продемонстрировали, что у животных, которые бодрствуют в ночное время, спинномозговой жидкости (ликворе) увеличивается количество тау-белка. Если при этом мыши не имели возможности отдохнуть днем, концентрация тау-белка вырастала сразу вдвое.В эксперименте с участием людей анализ ликвора, взятого после бессонной ночи, показал, что содержание тау-белка увеличивалось на 50%.«Тау-белок аккумулируется в мозге в течение всего времени бодрствования. Сон позволяет избавиться от излишков соединения. Недостаток сна повышает вероятность формирования клубков тау-белком», - резюмировали авторы проекта.