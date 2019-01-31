Что такое интуитивное питание и как ему следовать?

Интуитивное питание шагает по стране семимильными шагами. Это, разумеется, здорово, так как позволяет людям блюсти форму без диет и всяческих запретов. Но не все верно понимают смысл интуитивного питания. В этом материале мы расставим все точки над i и расскажем, как правильно следовать интуитивному питанию.Так что же это?Очень часто женщины, следуя интуитивному питанию, неправильно его оценивают. Самым распространённым вопросом является: а если я буду есть то, что хочу и когда хочу (шоколадки, булки и так далее) я гарантированно похудею? Или же: а если я сяду на интуитивное питание, через сколько я похудею?Всё это неправильные мысли в голове. Нужно понимать, что интуитивное питание - это ни в коем разе не диета, чтобы на неё садиться. Это не ограничения, но и не вседозволенность. Интуитивное питание - это ваш возврат к такому питанию, которое заложено в человеке природой.У женщины сейчас в жизни так много правил. Если это диета, то нельзя сладкое, мучное, жареное и острое. Если это следование своему калоражу, то подсчет калорий, взвешивание продуктов. Поймите, что питание по часам не было предусмотрено природой, как и всевозможные ограничения и правила, которые появились относительно недавно. Издревле человеку было всё равно на лишний вес, а женщины не думали о диетах и не придумывали себе проблемы в питании.Самое интересное, что дикие животные, которые живут по тем же правилам, что и древний человек, имеют практически одинаковую комплекцию. Это всё за счёт интуитивного питания, которому они следуют. А вот у людей при многообразии пищевых продуктов и прочих правилах фигуры всё-таки отличаются и заметно. И не всегда дело в образе жизни - питание играет ведущую роль в вашей комплекции.Животные осуществляют подпитку своего организма автоматически, интуитивно, а вот человек управляет собственным питанием (или кто-то управляет им). Нет среди животных диетологов и нутрициологов, которые рассказывабт о том, что можно есть, что нельзя, как это делать. Впрочем, и среди людей есть такие - младенцы, маленькие дети и мужчины часто едят так, как хочется организму, а не как того требуют правила. Именно тело управляет их питанием, а не что-то другое.Принципы интуитивного питанияЕдинственная причина поесть - физический голодЕсли вы испытываете физический голод, значит, пришло время есть. Неоправданы для побега к холодильнику мысли: «Шоколадку хочется», «А может чай попить?», «Поесть бы чего-нибудь», когда вы сыты и не чувствуете позывов своего желудка.Голод нарастает постепенно, в области желудка вы будете испытывать пустоту. При физическом голоде вам не до разбирательств - гречка или суши. Вы съедите первое попавшееся блюдо, чтобы утолить это неприятное ощущение и наполнить себя энергией.Довольно часто люди не чувствуют голода, собственного организма из-за ручного управления в питании. Когда вы едите без физиологического голода, речь идёт о психологическом. Он отличается своими ощущениями - в районе горла или солнечного сплетения, проявляется в желании съесть что-то конкретное, например, печеньку, или просто желании что-то пожевать. Это нельзя назвать как таковым голодом, так как подобное связано только с эмоциональным состоянием.Порция должна быть подходящей вашим запросамНельзя измерять порцию в тарелках, граммах, ложках, горстях. Это столько, сколько нужно именно вам, чтобы устранить голод. Интуитивное питание не предполагает доедание порции на тарелке до конца, как мама в детстве учила. Главное, чтобы вы почувствовали удовлетворение от поедания, а желудок заполнился и подарил вам свтость и энергию.Никаких калорий и подсчётовВ интуитивном питании не должно быть никаких подсчётов, следованию диетам, разделению продуктов на разрешенные и запрещенные. Оставьте это тем, кто не научился пока прислушиваться к своему организму.Конечно, здесь очень много страхов: а вдруг я начну есть одни шоколадки и булочки? Возможно, в первое время без ограничений вы и сможете так делать, но в скором времени придет осознание о пользе и вреде того, что вы едите. Запретные продукты часто кажутся более значимыми, ведь мы их просто не можем есть. Поэтому не стоит акцентировать своё внимание на этом. Главное — удовлетворение всех внутренних потребностей в еде, но никак не психологических аспектах.Последствия интуитивного питанияЧто же происходит с человеческим телом, когда он начинает придерживаться интуитивного питания? В первую очередь, вы даёте собственному телу управлять собой в плане питания. Вам будет хотеться уже не торт с шоколадом, а запеченную куриную грудку с томатами, так как последняя подарит вам сытость в течение дня, а сладость будет казаться очень уж приторной.Когда вы голодны и думаете о еде, то скорее всего, будете хотеть действительно полезной пищи. Кока-кола и бургер могут, конечно, входить в ваши планы, как и торты, и булочки, но вероятнее вы обратите внимание на ту еду, которая будет утолять ваши истинные потребности в еде.Ведь когда еда, которая ещё какое-то время назад казалась вам запрещенной и такой желанной, перестаёт вызывать такие бурные эмоции. Она в постоянном доступе, но вам перестаёт её хотеться.Да, это процесс небыстрый. Вы должны научиться прислушиваться к своему телу, чтобы перестать мысленно концентрироваться на том продукте, который вам так хочется. И уже сейчас будет разумно снова вернуться к первому пункту, чтобы вы окончательно поняли: интуитивное питание — это не диета и не система, а нормальное пищевое поведение, при котором удовлетворяется физический голод, потребность есть для восстановления энергии, сил, поддержания настроения.