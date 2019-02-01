Медики назвали продукты, нормализующие работу щитовидной железы

Названы самые полезные продукты для щитовидки.Много людей в мире страдают заболеванием щитовидной железы.Если вовремя не начать лечение, болезнь начнет прогрессировать и может привести к фатальному исходу.Предлагаем вашему вниманию 5 самых полезных продуктов для щитовидной железы, употребление которых позволит уйти от многих проблем со здоровьем.Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она ??играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов.Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.Щитовидная железа: самые полезные продукты:Морская капуста. Богата йодом, при помощи которого щитовидная железа должна нормально работать. Не переусердствуйте - одна порция салата из морской капусты в неделю достаточная доза.Яйца .Яйца богаты на йод и селен, помогающие регулировать гормоны щитовидной железы. Йогурт Молочные продукты также являются хорошим источником йода.Курица или говядина. Мясо является хорошим источником цинка, другого ключевого питательного вещества для щитовидной железы.Ягоды .Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, защищают людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой. Также людям, у которых есть явные проблемы со щитовидной железой, врачи рекомендуют принимать специальные йодосодержащие препараты. А также можно употреблять разные морепродукты.