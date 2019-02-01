Медики назвали продукты, улучшающие работу почек

Учёные назвали продукты, полезные для здоровья почек.Исследователи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что существуют продукты, которые очень полезны для здоровья почек человека.Продукты позволяют поддерживать работу этого органа и во многом ее облегчать. Кроме того, чаще всего такие продукты полезны и для работы всего организма, в целом. Отмечается, что самым полезным продуктом для здоровья почек является арбуз. Этот продукт возглавил рейтинг полезных продуктов для почек.Он имеет хороший мочегонный эффект, и эксперты его рекомендуют для очистки всего организма. Также эта ягода при наличии почечных заболеваний, потому как он улучшает работу этого органа, и регулирует кислотно-щелочной баланс. Есть рекомендуется также и некоторые другие продукты, которые положительно сказываются на работе почек. Например, чуть менее полезна тыква. Все дело в том, что она содержит в своем составе витамин А, пектин и некоторые микроэлементы.Ученые говорят, что те, кто постоянно есть тыкву, намного быстрее восстанавливается после разного рода болезней, поскольку этот продукт помогает выводить токсины из организма. Тыква также имеет мочегонный эффект, но при этом не раздражает почечную ткань, что полезно для работы почек.Третье место в списке полезных продуктов занимает виноград, который содержит большое количество калия, поэтому виноград полезен для почек, а также для всей работы организма, в целом.Замыкает пятерку самых полезных для почек продуктов клюква и кресс-салат, которые содержат витамины, микроэлементы, а также оказывают мочегонный эффект.