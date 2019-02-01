Медики развеяли популярный миф о завтраке

Завтрак вовсе не является самым важным приемом пищи в течение дня.В ходе исследования ученые не смогли найти доказательств того, что питание по утрам способствует потере лишнего веса.Желающие избавиться от лишнего веса люди должны пропускать завтраки, если верить результатам нового исследования. Ранее ученые предполагали, что приём самого большого количества калорий в течение дня в утренние часы подавляет аппетит целые сутки, а это поможет похудеть. Однако в ходе нового исследования его авторы не смогли найти доказательств того, что именно завтрак является самым важным суточным питанием. Кроме того, не доказано и то, что не пропускающие завтрака люди добиваются больших успехов в борьбе с лишним весом, а отказ от завтрака якобы приводит к появлению нежелательных объемов.Более того, исследователи пришли к противоположным выводам. Оказалось, что общее количество калорий в течение дня было большим у тех людей, которые завтракали, и меньшим у тех, кто отказывался от завтрака. При этом пропуск утреннего питания никак не влиял на рост аппетита в течение дня. Результаты этого исследования позволяют подвергнуть серьёзному сомнению ныне существующие рекомендации о важности завтрака в деле контроля веса. Что же касается результатов предыдущих исследований, то ученые считают, что они были чисто наблюдательными и, возможно, не учитывали общий здоровый образ жизни тех или иных людей и их предпочтения в приёме пищи.Свои выводы ученые из Monash University в Австралии сделали на основе метаанализа 13 исследований, преимущественно проводившихся в Великобритании и США в течение последних 28 лет. В ходе этих исследований изучалось воздействие регулярного приёма завтрака на изменения в весе и суточные колебания энергии.