Косметолог подсказала, как правильно наносить крем на лицо

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Кремы для лица нужно менятьКосметику по уходу за кожей лица нужно менять, так как кожа к ней привыкает, и в итоге перестают быть эффективными даже качественные и дорогостоящие кремы. О том, что еще важно знать всем, кто активно использует кремы по уходу за лицом, рассказала косметолог Татьяна Быстрая.Совет первый: кремы для лица нужно менять. Бывает так, что крем дает нужный эффект, и после этого навсегда «прописывается» на туалетном столике. Но косметолог подчеркивает: хранить верность любимому крему для лица годами – это ошибка, потому что кремы нужно менять. По словам специалиста, с возрастом характеристики кожи меняются, и только по одной этой причине использовать полюбившийся крем для лица не стоит постоянно. Кроме того, происходит привыкание кожи к косметике.«Кожа привыкает к компонентам крема при длительном его использовании и просто перестает реагировать на все полезные составляющие», - предупредила косметолог.Совет второй: учитывать время года. В зависимости от времени года время года меняется работа потовых желез кожи. Для каждого сезона нужно подбирать кремы различного состава, жирности и структуры, рекомендовала Быстрая.Совет третий: правильно использовать ночной крем. Косметолог отметила, что не стоит применять увлажняющие кремы для лица непосредственно перед укладыванием в постель – это увеличивает риск проснуться утром с отеками.«Ночной крем лучше наносить вечером после возвращения с работы и очищения кожи - не позже чем за 2 часа до сна», - поделилась эксперт.Совет четвертый: осторожнее с кремами в баночках. Такие средства красиво смотрятся на туалетных столиках и стоят дороже, но значит ли это, что такие кремы лучше? По словам косметолога, кремы в баночках достаются руками, а также полностью открываются, - все это способствует их более активному окислению, а также повышает вероятность попадания в крем бактерий, способных вызывать раздражения кожи. Специалист считает, что лучше выбирать кремы в тубах.