Меню красоты: полезные продукты для здоровой кожи

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Эти продукты наполнят вашу кожу энергией.Эти фрукты и зерновые доставляют в организм вещества, повышающие уровень энергии в клетках.От которого, между прочим, напрямую зависят наши молодость и красота.Чем выше энергетический потенциал клеток, тем лучше протекают все биохимические процессы и тем дальше начало старения. Какие продукты помогают наполнить кожу энергией?Бурый рис. В нем много магния, который принимает непосредственное участие в производстве нашим организмом энергии. Рис хорошо использовать в качестве гарнира к рыбе, птице и нежирному мясу, а также дополнять овощами.Шпинат. Для энергетического обмена организму необходимо железо. А один из лучших источников железа – зеленые листья шпината. Употребляя их, не забывайте сбрызгивать лимонным соком – так железо будет усваиваться лучше.Бобовые – источник сложных углеводов, которые поддерживают оптимальный энергетический уровень в организме в течение дня. Кроме того, ценны бобовые и растительным белком.Жирная рыба. Чтобы в клетках кожи было достаточно энергии, нужно, чтобы в организм поступало необходимое количество незаменимых жирных кислот типа омега-3. Жирные сорта рыбы в качестве источника этих веществ – лучший выбор.Бананы. В их составе много фруктозы и глюкозы, которые насыщают организм энергией, а также клетчатки – она помогает оптимально расходовать энергию углеводов. Если съесть банан утром в дополнение к каше, энергии хватит до обеда.Мед – отличное средство против усталости. Десертная ложка меда бодрит не хуже целой банки энергетика. Ну и для клеток кожи медовое угощение – настоящий эликсир молодости.Яблоки богаты пектином – пищевыми волокнами, которые помогают организму постепенно усваивать энергию в течение дня и выводят шлаки. Яблоко с ломтиком соленого сыра – лучший перекус.