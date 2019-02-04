Названа привычка, снижающая риск сердечно-сосудистых заболеваний
"При ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье", – уверена глава украинского Минздрава Ульяна Супрун.
Ходить пешком полезно, потому что:
это хорошая тренировка для сердца и сосудов;
наше тело начинает активнее поглощать и использовать кислород;
улучшаются качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;
уменьшаются стресс и тревожность;
поддерживается здоровый вес.
"Ходьба – это полезная двигательная активность, которая в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь – не нужны специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться"", – рассказывает Ульяна Супрун.
Для того, чтобы получить пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Но это не значит, что вы должны заниматься лишь 10 минут в день.
Ведь когда мы мало двигаемся и много сидим, организм буквально "выключается": замедляется обмен веществ, ухудшается способность регулировать уровень сахара в крови и метаболизировать жиры. Все это негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.
Если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом – просто ходите. Это поможет снизить многие факторы риска:
высокое давление;
высокий уровень холестерина;
диабет;
избыточный вес или ожирение;
стресс и тревожность;
нарушения работы опорно-двигательного аппарата.
"Старайтесь проводить как можно больше времени в движении! Ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие", – советует Ульяна Супрун.
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Добавил penal в категорию Кардиология
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