Названа привычка, снижающая риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Ульяна Супрун рассказала, почему полезно ходить пешком."При ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье", – уверена глава украинского Минздрава Ульяна Супрун.Ходить пешком полезно, потому что:это хорошая тренировка для сердца и сосудов;наше тело начинает активнее поглощать и использовать кислород;улучшаются качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;уменьшаются стресс и тревожность;поддерживается здоровый вес."Ходьба – это полезная двигательная активность, которая в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь – не нужны специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться"", – рассказывает Ульяна Супрун.Для того, чтобы получить пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Но это не значит, что вы должны заниматься лишь 10 минут в день.Ведь когда мы мало двигаемся и много сидим, организм буквально "выключается": замедляется обмен веществ, ухудшается способность регулировать уровень сахара в крови и метаболизировать жиры. Все это негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.Если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом – просто ходите. Это поможет снизить многие факторы риска:высокое давление;высокий уровень холестерина;диабет;избыточный вес или ожирение;стресс и тревожность;нарушения работы опорно-двигательного аппарата."Старайтесь проводить как можно больше времени в движении! Ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие", – советует Ульяна Супрун.