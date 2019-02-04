Врачи подсказали, стоит ли полностью отказываться от жирных продуктов

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Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи.При соблюдении некоторых диет специалисты рекомендуют полностью исключить потребление жирных продуктов.Полный отказ от жирных продуктов могут и негативно повлиять на наш организма.Жирные продукты обеспечивают питательными веществами, поднимают настроение.Даже самые полезные продукты, например как авокадо содержит жиры, которые приносят пользу нашему организму. Жирна пища насыщает, дает чувство удовлетворенности, избавляет от депрессивного состояния. Диетологи время от времени все же рекомендуют употреблять жирную пищу, так как в небольших количествах она необходима.Жирные продукты дают больше насыщения при меньшем количестве потребляемого. Жиры участвуют в клеточном образовании, усвоению жирорастворимых витаминов, содержат жирные кислоты, которые помогают снизить риск образования сердечных заболеваний.Диета с низким содержанием жиров лучше, чем с высоким их содержанием, но, все-таки, жиры необходимы. Консенсус состоит в том, чтобы потребление жиров находилось в пределах 40-60 граммов в день.Диетологи рекомендуют включить в рацион несколько продуктов, которые необходимо употреблять в небольшом количестве.ПиццаО этом продукте ходит много дурной славы. Но оказывается пицца может стать полезным продуктом для здоровья, если ее сделать из овощей. Хрустящая корочка богата энергией и сложным углеводом, если приготовить ее с обезжиренным сыром.СырЛучший поставщик кальция в организм, а так же белков, фосфора витамина А.ЛососьЭтот продукт богат жирами, но ненасыщенными. В нем содержится жирные кислоты омега - 3, который полезен для кожи, обеспечивает ее питание, защищает от инфекций.ШоколадБогат на белок, калий, витамин А. Шоколад содержит много меди, предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы, вырабатывает серотонин, избавляет от плохого настроения.ЯйцаЛучший источник аминокислот, жира, витамина А. Диетологи рекомендуют потреблять 3-4 яйца в неделю.АвокадоВ авокадо много жиров. Этот продукт укрепляет сосуды, улучшает кожу, очень полезен для организма в целом. Этот продукт называют омолаживающим.ГовядинаБогата белком, очень полезна для тех кто придерживается диеты. Содержит цинк и считается лучшим продуктом для поддержания иммунной системы.МакароныВысокая калорийность этого продукта зависит от того с чем мы их употребляем. Без соусов и мяса, чашка макарон содержит всего 200 ккал, немного белка и достаточно калия, кальция, железа.СвининаПостную свинину можно сравнить с белым мясом курицы. Жаренные котлеты из свинины богаты витамином В, железом и цинком.