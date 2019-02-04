Супрун дала советы о лекарствах

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Нужно хранить аптечку подальше от детей.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее поддержала легализацию каннабиса для использования в медицинских и научных целях, рассказала о правилах хранения лекарств. Полезные советы она опубликовала в воскресенье, 3 февраля, на своей странице в Facebook.Глава Минздрава отметила, что не смотря на очевидность всем известных рекомендаций, не все их применяют на практике. Это приводит к потере дееспособности медикаментов, после чего люди сами заканчивают прием препаратов несмотря на рекомендации врача. Также есть обратный эффект - начинают пить больше лекарств, чтобы лучше подействовало или же "запивают препараты теплым пивом".Супрун напоминает, что нужно всего навсего внимательно следить за хранением препаратов; всегда читать инструкцию, и при приеме лекарств четко соблюдать советы врача.Также важно, если лекарства повреждены - ни в коем случае их не принимать.Кроме того, нужно хранить аптечку подальше от детей."Помните, что от правильного приема и хранения лекарств зависит эффективность лечения и ваша безопасность!" - подчеркнула Супрун.