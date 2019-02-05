Известный врач назвал лучшие напитки для больного простудой

Знаменитый педиатр поделился советами.Евгений Комаровский часто публикует полезные информативные посты для молодых родителей и их детей на своих страницах в соцсети Instagram и Youtube. В этот раз врач рассказал пользователям сети о лучших напитках для больного ОРВИ.Так, Комаровский ответил, что самое оптимальное для ребенка старше полутора лет – это компот из сухофруктов. Это идеально, удобно, быстро.А для детей младше, до полутора лет лучше давать пить – готовые растворы, которые называются: «средства для пероральной регидратации». Пакетики, которые растворяются в воде.«В принципе, эти растворы для любого возраста хороши», - также добавил врач Евгений Комаровский.Пользователи сети увидев новый пост, стали оставлять под ним свои комментарии. Большинство пользователей сети поблагодарили Комаровского за советы, а также заметили, что делали совсем по-другому:«Я думала обычная вода самый лучший вариант», «Реально радоваться. Нет ничего лучше воды», «компот разбавить можно. Я разбавляю и сильно. 1:7/8», «мои тоже всегда пьют только воду, крайне редко просят компоты. Но во время болезни количество потребляемой жидкости сильно сокращается и никак не уговоришь пить (абсолютно ничего)