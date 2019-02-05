Врач назвал категорически несовместимые со спиртным лекарства

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Что нельзя принимать с алкоголем.Насколько опасно для человека совмещение лекарств с алкоголем и какие препараты нельзя сочетать со спиртным ни при каких обстоятельствах? На вопросы об этом ответила провизор Ирина Булыгина.Факт первый: инструкция лекарств недоговаривает. В инструкции к лекарствам может указываться, что они несовместимы с алкоголем. Но означает ли это, что отсутствие такого указания говорит о возможности совмещать медикаменты и спиртное? По словам Ирины Булыгиной, отсутствие предупреждения о несовместимости лекарства с приемом алкоголя означает, что по этому вопросу не проводились отдельные исследования. Эксперт утверждает: с алкоголем нежелательно принимать все лекарственные средства.Факт второй: непредсказуемые последствия. Как отреагирует организм на прием лекарств и алкоголя, предугадать в конечном итоге невозможно – все сугубо индивидуально.«При совмещении любого лекарства со спиртом произойдёт изменение его действия. Каким оно будет, как ваш организм отреагирует - непредсказуемо. Непонятно, какие химические реакции при этом будут происходить», - отметила эксперт.Факт третий: ряд лекарств категорически нельзя смешивать с алкоголем. Ирина Булыгина назвала следующие типы лекарств:Антибиотики. Снижение эффективности лечения антибиотиками при взаимодействии с алкоголем доказано клинически.Психотропные препараты. Снотворные, транквилизаторы, нейролептики при совмещении со спиртным могут спровоцировать самое непредсказуемое поведение человека, вплоть до измененного состояния.Антидепрессанты. При смешивании лекарств данного типа с алкоголем возникает конфликт – препарат расслабляет организм, тогда как алкоголь, наоборот, активирует. Для нервной системы и мозга подобное состояние крайне вредно.Лекарства, понижающие давление. По словам специалиста, алкоголь, способный сужать сосуды, нивелирует действие лекарств. Давление при этом может даже повысится.