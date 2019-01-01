Медики подсказали, какая диета поможет "сжечь" жир на животе

Индийскую диету назвали самой эффективной для людей с диабетом.Индийская диету помогает не только контролировать уровень сахара в крови, но и способствует быстрому похудению в области живота.Исследователи из Нью-Дели заявили, что правильно подобранная диета играет жизненно важную роль в потере лишнего веса, а также в контроле уровня сахара в крови. Существует множество планов питания или диет для похудения, но немногие из них являются безопасными для здоровья. Именно по этой причине медики изучили индийскую диету и назвали её самой эффективной для людей с диабетом. 7-дневный простой план диеты, подготовленный доктором Парулом Патни, специалистом по диетологии, поможет похудеть и устранить нездоровый жир на животе.Ученые рекомендуют употреблять клетчатку, которая помогает контролировать сахар и снижает гликемический индекс пищи. Во время диеты нужно употреблять ячмень, пшеничную муку, зеленые листья, овощные салаты, яйца, сыры, орехи, семена, травы и обязательно острые специи. Утром важно съедать одну чайную ложку семян пажитника.