Ученые нашли бактерии, связанные с депрессией

Данные исследования в будущем могут привести к новым методам лечения депрессивных расстройств.Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии провели исследование. Они сравнили микробиомы (совокупность микроорганизмов человеческого кишечника - прим.ред) здоровых и людей больных депрессией.В исследовании приняли участие 1054 бельгийца, части из которых был поставлен диагноз «депрессия».Выяснилось, что у людей с депрессивным расстройством, вне зависимости принимали те антидепрессанты или нет, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister. В тоже время, число бактерий Flavonifractor, наоборот, было выше.По мнению ученых, данные исследования в будущем могут привести к новым методам лечения депрессивных расстройств.