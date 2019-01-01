Дерматологи сообщили, как кофе может повлиять на состояние кожи

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Семь преимуществ кофе для кожи.Знаете ли вы, что кофе можно использовать не только для утренней бодрости, но и для красоты нашей кожи?Его применение гарантирует целый ряд преимуществ.В следующих строках вы можете увидеть влияние кофе на кожу.Преимущество 1Кофе является богатым источником антиоксидантов, необходимых для защиты организма от свободных радикалов, которые повреждают кожу. Благодаря этому свойству он усиливает естественную защиту эпидермиса. Одним из многочисленных исследований было доказано, что экстракт кофе помогает поддерживать энергию клеток.Преимущество 2Кофе также обладает свойством защищать организм от ультрафиолетовых лучей, что может быть опасно, поскольку в некоторых случаях они приводят к кожным заболеваниям. Регулярное применение кофеина защищает кожу от солнца и его канцерогенных эффектов. Согласно исследованию, кофеин фактически подавляет повреждение ДНК, вызванное неблагоприятными ультрафиолетовыми лучами.Преимущество 3Следующим эффектом кофе на кожу является его способность сделать ее гладкой и мягкой. Он успешно преуспевает в восстановлении тканей кожи и играет важную роль в регуляции роста клеток. Это приводит к задержке влаги, увеличению коллагена и эластина в коже.Преимущество 4Кофе улучшает циркуляцию. Он стимулирует кровообращение и делает кожу здоровой и полной энергии, одновременно уменьшая отечность тканей в некоторых участках кожи. Вот почему кофе считается эффективным средством уменьшения опухших глаз. Причина в том, что он помогает кровеносным сосудам сжиматься.Преимущество 5Кофе также является отличным эксфолиантом. Кожу можно массировать круговыми движениями, чтобы удалить мертвые клетки, смешав молотый кофе, коричневый сахар и оливковое масло. Этот натуральный скраб очищает кожу от токсинов и бактерий, делая ее мягкой и нежной.Преимущество 6Кофе также можно использовать для отшелушивания кожи головы. Для этого вы можете смешать молотый кофе и немного воды на влажных волосах. С помощью массажных движений можно очистить кожу головы от избытка кожного сала, бактерий и мертвых клеток кожи.Преимущество 7Кофе также можно использовать как антицеллюлитный скраб для тела. Он помогает подтянуть кожу и уменьшить появление темного целлюлита.