Эта детокс-диета поможет "сбросить" 3 кг за неделю

Избавиться от лишних килограммов можно, употребляя здоровую пищу.Главные цели этой семидневной диеты – очистка организма от токсинов, стимуляция пищеварения, витаминизация и снижение веса. В течение недели нужно выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день, а перед сном – стакан кефира с низкой жирностью.Основу диеты составляют: нежирное мясо, курица; рыба; любые овощи и фрукты; овсяная крупа; нежирное молоко, йогурт, творог, сыр; хлеб зерновой и из муки грубого помола; растительное масло (кукурузное, оливковое, подсолнечное); сахарозаменители.Нельзя употреблять: жирное мясо и мясопродукты, копчености; белый хлеб и кондитерские изделия; макаронные изделия и крупы (кроме овсяной); жирное цельное молоко, творог, йогурты с добавками; сахар и сладости; алкоголь.Примерное меню на неделю1-й деньЗавтрак: Половина грейпфрута, посыпанная корицей, кусочек сыра, ржаной хлебец, чай;Обед: Суп-пюре из овощей, отварная куриная грудка (100 г), салат из пророщенной пшеницы и моркови, заправленный кукурузным маслом с семечками кунжута, стакан сливового сока;Полдник: Фруктовый салат заправленный натуральным йогуртом с 1 ч. ложкой меда;Ужин: Овсяная каша, сваренная на обезжиренном молоке с сушеными или свежими фруктами.2-й деньЗавтрак: Фруктовый салат с натуральным йогуртом, булочка из муки грубого помола;Обед: Слабый говяжий бульон с крекером, салат (авокадо, помидор, огурец, листья салата с лимонным соком и оливковым маслом), фаршированный овощами перец, груша;Полдник: Травяной чай (1 стакан), ржаной хлебец;Ужин: Запеченная рыба (100 г), отварной картофель в "мундире", отварные кабачки с оливковым маслом (100 г), ржаной хлебец, чай с сахарозаменителем.3-й деньЗавтрак: Любые ягоды или фрукты (100 г), хлебцы с отрубями (2 шт.), свежий апельсиновый сок;Обед: Куриный бульон с ржаным хлебцем, 2-3 отварные картофелины, фаршированные тунцом, творогом и сладкой кукурузой, 2 свежих помидора;Полдник: Свежее фруктовое пюре с натуральным йогуртом;Ужин: Отварное куриное мясо (100 г), отварной коричневый рис (50 г), салат из свежих овощей.4-й деньЗавтрак: Мюсли (30 г) с обезжиренным молоком, свежий фрукт, кофе;Обед: Суп-пюре из спаржи, куриная котлета, салат из капусты и свежего огурца с растительным маслом и лимонным соком, яблочный сок (1 стакан);Полдник: Брынза (50 г) со свежим овощным салатом;Ужин: Кукурузная каша с медом и семенами кунжута, кусочек сыра.5-й деньЗавтрак: Салат из груши, яблока, банана, заправленный йогуртом, хлебец с отрубями;Обед: Овощное рагу из кабачков, цветной капусты, помидоров с зеленью петрушки, булочка из муки грубого помола, клубника с обезжиренным йогуртом;Полдник: Сандвич из цельнозернового хлеба с салатом и кусочками авокадо, апельсиновый сок (1 стакан);Ужин: 2-3 печеных яблока с натуральным йогуртом, кусочек брынзы, ржаной хлебец, чай.6-й деньЗавтрак: Тост с запеченными помидорами и брынзой, посыпанный сельдереем или петрушкой, чай с медом;Обед: Рыбный суп с овощами, ржаной хлебец, тушеная говяжья печень (100 г) с гарниром из отварной свеклы, томатный сок (1 стакан);Полдник: Мюсли без сахара с нежирным натуральным йогуртом;Ужин: Тушеная печень (150 г), отварной картофель (2 шт.), 2 помидора, томатный сок (1 стакан).7-й деньЗавтрак: Кусочек постного окорока, помидор, ананас (100 г), булочка из муки грубого помола, теплое молоко (1 стакан).Обед: Вегетарианский овощной суп с обезжиренной сметаной, булочка из муки грубого помола, тушеная рыба (100 г), гарнир из отварной фасоли и листьев салата, 2 яблока;Полдник: Стакан фруктового сока с ржаным хлебцем;Ужин: Отварной лосось (150 г), салат из свежей капусты и оливок с лимонным соком, булочка из муки грубого помола, киви, чай.