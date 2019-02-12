Медики назвали основные симптомы болезней печени

При появлении этих признаков рекомендуется обратиться к врачу.Если печень переполнена токсинами и не справляется с их своевременным выведением, это может привести к самым неблагоприятным последствиям для организма, предостерегли лечащие врачи. Специалисты назвали ранние симптомы, свидетельствующие об ослаблении печеночных функций.О том, какие сигналы подает своим владельцам изнуренная и нуждающаяся в «перезагрузке» печень, рассказали терапевты. По их словам, одним из характерных признаков такой проблемы является неспособность похудеть вопреки предпринимаемым усилиям. Если вы «все делаете правильно», но вес не уходит с мертвой точки, - это повод обратится к врачу для обследования и УЗИ печени, отметили эксперты.Также о проблемах с печенью часто говорит состояние кожи. Не прекращающиеся воспаления на коже, зуд, сверхчувствительность и в особенности появление сыпи из маленьких красных точек являются типичными сигналами плохой работы этого важного органа.Помимо этого, констатируют медики, о сбое в печени «говорят» моча и стул человека: они меняют цвет, темнеют, приобретают слишком резкий неприятный запах. Ощущение постоянной «загазованности» и повышенного давления в животе также могут указывать на неприятные процессы в печени.Другие характерные симптомы – это повышенная усталость, ощущение упадка сил и тонуса, отметили терапевты. По их словам, «с печенью, как и с онкологией: чем раньше обнаружится проблема, тем быстрее и проще ее можно будет устранить».