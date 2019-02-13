Назван напиток, снижающий уровень холестерина в крови

Десять неожиданных свойств кефира.О целебных свойствах кефира мало кто знает. Кефир - кисломолочный напиток, содержащий полезные бактерии.Эти бактерии помогают сбросить лишний вес, нормализовать работу кишечника, но и не только этим кефир можно сравнить с целебным напитком.Какими свойствами обладает кефир:Кефир регулирует работу кишечника, особенно он полезен детям и людям пожилого возраста, перенесших кишечные инфекции. Кефир способен восстановить микрофлору кишечника при дисбактериозе.Кефир содержит молочнокислые и бифидобактерии, которые подавляют рост и развитие болезнетворных организмов.При принятии антибиотиков кефир минимизирует их губительное воздействие на полезные бактерии кишечника.Кефир обеспечивает наш организм питательными веществами.Кефир необходимо принимать для профилактики запоров.Кефир способен снизить уровень холестерина в крови.Кефир предупреждает раковые опухоли толстого кишечника и прямой кишки.Кефир улучшает работу иммунной системы.Кефир - один из первых источников белка и кальция. Кальций укрепляет кости, особенно у детей.Он быстро усваивается в организме, поэтому кисломолочный продукт считается легким для организма.