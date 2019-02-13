Минус 3 кг за неделю: как похудеть, не навредив желудку

Что такое цветная диета и как ее соблюдать.

Сбросить до 3 килограммов за неделю, при этом не навредив здоровью, поможет цветная диета.

На обычной диете для похудения обязательно нужно контролировать качество и количество еды, а в цветной диете контроль идет лишь по цветовому восприятию. Подобная схема питания подходит многим людям, поскольку она является сытной, сбалансированной и эффективной.

Один цикл диеты рассчитан на семь дней. Это оптимальный срок, но продлить диету и на две недели.

Понедельник – белый

Отварной картофель, бананы, рис, молоко, сыр моцарелла, спагетти, мякоть кокоса, отварной белок куриного яйца, каштаны, цветная капуста.

Нюанс: в белых продуктах много углеводов, поэтому не стоит ими злоупотреблять.

Вторник – красный

Красная фасоль, томаты, вишня, красная смородина, бастурма, красное сухое вино, красный сладкий перец, кайенский перец, клюква, красный виноград, клубника, малина.

Красный усиливает кровообращение и повышает тонус мышц. Организм в таком режиме тратит дополнительные калории.

Среда – зеленый

Листовые овощи, зеленые пряные травы, киви, зеленый чай, ревень, огурцы, морская капуста, брюссельская капуста, брокколи.

Зеленые фитонутриенты – богатые источники хлорофилла и магния. Они позитивно влияют на здоровье нервной системы, формирование мышц и гормональный баланс в организме.

Четверг – оранжевый

Морковь, папайя, лосось, манго, облепиха, тыква, арбузы, манго, абрикосы, персики, папайя и помидоры содержат каротиноиды, такие как бета-каротин, a также ликопен. Они предотвращают преждевременное старение и онкологические заболевания.

Оранжевый цвет повышает аппетит, но оранжевые продукты низкокалорийные, поэтому если у вас нет аллергии на какой-либо из них, вы можете употреблять их сколько угодно.

Пятница – фиолетовый

Баклажаны, темный виноград, ежевика, голубика, черная смородина, слива, фиолетовый базилик, артишоки.

Фиолетовые продукты обладают антиоксидантными свойствами, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают состав крови.

Суббота – желтый

Ананас, персики, абрикосы, сладкий желтый перец, кабачки, сладкие желтые яблоки, морковь, кукуруза, "зрелый" сыр, мед, пиво, яичный желток.

Кукуруза, морковь и желтый перец богаты каротиноидами, полезными для кожи. Горчица и куркума содержат куркумин – антиоксидант, обладающий антивоспалительными свойствами.

Воскресенье

Только минеральная вода. Разгрузочный день.

Помните, что голодание противопоказано при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при диабете и других болезнях. Прежде чем голодать, пусть даже и один день, нужно проконсультироваться с гастроэнтерологом или диетологом.
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