Минус 3 кг за неделю: как похудеть, не навредив желудку

Что такое цветная диета и как ее соблюдать.Сбросить до 3 килограммов за неделю, при этом не навредив здоровью, поможет цветная диета.На обычной диете для похудения обязательно нужно контролировать качество и количество еды, а в цветной диете контроль идет лишь по цветовому восприятию. Подобная схема питания подходит многим людям, поскольку она является сытной, сбалансированной и эффективной.Один цикл диеты рассчитан на семь дней. Это оптимальный срок, но продлить диету и на две недели.Понедельник – белыйОтварной картофель, бананы, рис, молоко, сыр моцарелла, спагетти, мякоть кокоса, отварной белок куриного яйца, каштаны, цветная капуста.Нюанс: в белых продуктах много углеводов, поэтому не стоит ими злоупотреблять.Вторник – красныйКрасная фасоль, томаты, вишня, красная смородина, бастурма, красное сухое вино, красный сладкий перец, кайенский перец, клюква, красный виноград, клубника, малина.Красный усиливает кровообращение и повышает тонус мышц. Организм в таком режиме тратит дополнительные калории.Среда – зеленыйЛистовые овощи, зеленые пряные травы, киви, зеленый чай, ревень, огурцы, морская капуста, брюссельская капуста, брокколи.Зеленые фитонутриенты – богатые источники хлорофилла и магния. Они позитивно влияют на здоровье нервной системы, формирование мышц и гормональный баланс в организме.Четверг – оранжевыйМорковь, папайя, лосось, манго, облепиха, тыква, арбузы, манго, абрикосы, персики, папайя и помидоры содержат каротиноиды, такие как бета-каротин, a также ликопен. Они предотвращают преждевременное старение и онкологические заболевания.Оранжевый цвет повышает аппетит, но оранжевые продукты низкокалорийные, поэтому если у вас нет аллергии на какой-либо из них, вы можете употреблять их сколько угодно.Пятница – фиолетовыйБаклажаны, темный виноград, ежевика, голубика, черная смородина, слива, фиолетовый базилик, артишоки.Фиолетовые продукты обладают антиоксидантными свойствами, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают состав крови.Суббота – желтыйАнанас, персики, абрикосы, сладкий желтый перец, кабачки, сладкие желтые яблоки, морковь, кукуруза, "зрелый" сыр, мед, пиво, яичный желток.Кукуруза, морковь и желтый перец богаты каротиноидами, полезными для кожи. Горчица и куркума содержат куркумин – антиоксидант, обладающий антивоспалительными свойствами.ВоскресеньеТолько минеральная вода. Разгрузочный день.Помните, что голодание противопоказано при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при диабете и других болезнях. Прежде чем голодать, пусть даже и один день, нужно проконсультироваться с гастроэнтерологом или диетологом.