Кардиологи подсказали, как шоколад влияет на давление

Медики рассказали о продуктах, улучшающих работу сердца.Стремительный темп жизни, отсутствие полноценного отдыха и частый стресс - факторы, которые негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы.Между тем здоровое сердце - залог долгой полноценной жизни без болезней и забот.Снизить нагрузку на организм поможет правильное питание. Какие продукты обязательно нужно включить в рацион, чтобы улучшить работу сердца и сосудов, посоветовали врачи-диетологи.1. РыбаОсобенно полезна жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными кислотами Омега-3 (лосось, скумбрия, сардины, тунец). Британские ученые говорят, что достаточно двух обедов в неделю, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.2. ПомидорСердцу необходимы продукты, содержащие магний и калий. Помидоры как раз в их числе, к тому же они богаты кремнием, железом, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Такое сочетание питательных веществ снижает кровяное давление и укрепляет стенки сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.3. ФасольБобовые, как и помидоры, богаты магнием и калием, кроме того, они содержат железо, фолиевую кислоту и флавоноиды - эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными.4. АвокадоПолезные жиры в этом плоде предотвращают образование тромбов, а калий стабилизирует кровяное давление.5. Темный шоколадНаучные исследования утверждают, что шоколад необыкновенно богат флавоноидами, которые способствуют стабилизации кровяного давления и расширению сосудов. Только не забывайте, что есть нужно именно темный шоколад (от 70 процентов).6. ОрехиМиндаль, грецкие и кедровые орехи питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Ешьте орехи вместо перекусов печеньем, чипсами и конфетами или добавляйте их в салаты и каши.7. ЯблокоЭтот фрукт содержат кверцетин - флавоноид, который восстанавливает поврежденные и воспаленные участки артерий, предотвращает формирование бляшек и минимизирует ущерб от вредного холестерина.8. ЧерникаРекордное количество антоциана содержится в чернике. В сочетании с витамином C и клетчаткой этот антиоксидант очищает и укрепляет сосуды.9. ГранатПлоды граната, как и черника, содержат антоцианы, которые способствуют нормализации процесса кроветворения, делают стенки сосудов крепче и замедляют возрастные изменения сердца.10. БананХотя бананы не имеют темно-фиолетовой окраски, они также являются богатым источником антоцианов. Кроме того, этот фрукт содержит калий, который помогает почкам выводить из организма избыток натрия, способствуя тем самым здоровому кровяному давлению.11. ОвсянкаОвсянка с утра пораньше - блюдо, полезное во всех отношениях. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют уровень холестерина в крови. К тому же благодаря клетчатке уходит лишний вес, что уменьшает нагрузку на сердце. Вдобавок регулярное употребление овсянки служит профилактикой сахарного диабета. Тарелка овсяной каши с любыми ягодами или сухофруктами на завтрак - и сердце будет работать как часы.12. ШпинатШпинат, как и вся листовая зелень, несомненно, является продуктом, полезным для работы сердца. Активные вещества в его составе понижают уровень гомоцистеина в организме. Эта вредная аминокислота разрушает внутренние стенки артерий и повышает риск сердечных болезней. Особенно полезен шпинат для тех, кто страдает от повышенного давления. Чтобы держать его под контролем, съедайте по одному пучку этой зелени ежедневно.