Медики объяснили, как распознать интоксикацию

Существует семь основных признаков.К сожалению, мир в котором мы живем, полон токсинов. Воздух в помещениях, в которых мы находимся, может быть еще грязнее, чем на улице. Добавьте сюда курение (пусть и пассивное), пестициды и искусственные пищевые добавки.Но как понять, что вам уже пора срочно заняться выведением токсинов? Вот основные симптомы интоксикации тела!1. БессонницаТоксины могут быть причиной бессонницы. Особенно в тех случаях, если уровень эстрогена в вашем теле в целом нормальный.Мало кто об этом думает, но бессонница может быть вызвана проблема печени. Начинайте пить соки из овощей и налегать на цветную капусту и брокколи!2. Необъяснимая хроническая усталостьК сожалению, большинство из нас ест слишком много сахара. Именно он - а точнее, резкое падение его концентрации в крови - резко делает вас уставшими и раздражительными.Чем больше в вашем теле токсинов, тем в большей степени оно зависит от сахара. И это вызывает дефицит энергии.Попробуйте резко сократить количество потребляемых сладостей. Поначалу вам будет трудно, но уже через 7-10 дней вы будете чувствовать себя так, будто готовы летать!3. Постоянные головные болиЕсть миллион причин, почему у вас регулярно болит голова. Но одна из самых недооцененных из них - избыток токсинов в организме.«Основная причина головных болей - нервное перенапряжение и слишком высокий уровень токсинов в тканях организма и, в особенности, в тканях, формирующих центральную нервную систему», - говорится в этом научном издании.4. Проблемы с кожейЕсли в вашем организме слишком много токсинов, кожа обязательно будет напоминать вам об этом. И выводить их самостоятельно через прыщи, угри и другие неприятные вещи.«Если печень и почки работают неэффективно, кожа начинает вмешиваться в этот процесс и помогать им. В результате на ней появляется сыпь», - объясняют ученые.5. Желтый или белый языкМеняющий свой цвет язык - еще один крайне тревожный симптом интоксикации тела. Связано это с желудочной слизью, «смазывающей» ткани языка. Если ее цвет меняется, значит, пищеварительная система уже тоже включилась в борьбу с токсинами.6. Растущие объемы жира на животеТоксины приводят к накаливанию жира в области живота. Если это происходит быстро, хотя вам лишний вес не свойственен, вам нужно срочно начинать очищать свое тело!7. ЖарОдин из самых естественных способов, которыми тело выводит токсины, является пот. Чтобы пот выделялся активнее, телу нужно поднять внутри себя температуру.Так что если ваш организм регулярно «перегревается», это довольно пугающий симптом.