Ученые выявили неожиданное преимущество алкоголя

Выяснилось, что красное вино в малых дозах способствует долгожительству.Ученые многие годы пытались найти секрет долголетия, и неудивительно, что одно из научных исследований, проведенных в 2003 году, получило название "Исследование 90+".Ученые в ходе исследования занимались изучением жизни долгожителей и просто пожилых людей. Цель работы - понять, что же этим людям помогло прожить так долго.За основу эксперты взяли исследование 1981 года под названием "Мировое исследование комфортной жизни", в котором более 14000 участников отвечали на разные вопросы анкеты.Участники исследования дважды в год проходили неврологические и нейрофизиологические тесты, а кроме того, исследователям была доступна вся информация об их истории болезней, диете, ежедневной активности, приеме лекарств, а также общем стиле жизни – все это тщательно собиралось и анализировалось.Кроме всего прочего, эксперты пришли к довольно неожиданному выводу: люди, которые при всех прочих условиях регулярно употребляли алкоголь в умеренных количествах, жили существенно дольше тех, кто этого не делал.Вот, что пишут об этом сами исследователи:"Благодаря данным опроса 1981 года мы обнаружили, что люди, употреблявшие в день от одного до двух стаканов пива, вина или сидра, снизили тем самым свою вероятность внезапной смерти на величину порядка 9-15%. При этом участники, регулярно занимавшиеся в 1981 году спортом, снизили благодаря этому свой риск внезапной смерти на величину от 15 до 35%".По словам доктора медицины, профессора прихиатрии, неврологии и психологии Медицинского центра Университета Питтсбурга Джима Беккера, важно умеренное количество употребления алкоголя:"Собранные нами данные действительно подтверждают тот факт, что умеренное употребление определенных алкогольных напитков, в особенности красного вина, способно оказать определенное положительное воздействие на здоровье. Но это вовсе не обязательно означает, что, если вам 70 лет, и вы хотите прожить подольше, вам нужно срочно начать выпивать каждый день"Поэтому мы советуем вам выпивать не более бокала любимого (и качественного) красного вина, но и не забывать о регулярных физических нагрузках – беге или быстрой ходьбе.