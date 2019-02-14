Названы положительные последствия отказа от хлеба

Хлеб из белой муки лучше заменить цельнозерновым.В последнее время очень часто на просторах Интернета встречается информация о вреде хлеба. Фитнес-блогеры и диетологи призывают отказаться от этого продукта.Люди делятся историями о том, что стали чувствовать себя лучше после того, как перестали употреблять изделия из белой муки. У кого-то улучшилась кожа, кто-то похудел, у других нормализовался стул. Мы решили также поделиться с вами фактами о вреде хлеба, а вы уже решайте сами, есть или не есть.Что произойдет с вашим организмом, если исключить из рациона хлеб1. Вы похудеетеОтказавшись от белого хлеба, вы сможете с большей вероятностью похудеть. Изделия из пшеничной муки в большинстве своем имеют высокую степень обработки и полны быстрых углеводов. Они быстро повышают уровень сахара в крови, затем заполняют ваш «резервуар углеводов» и переводят тело в режим накопления жира (вместо его сжигания). Следовательно, убрав быстрые углеводы из рациона, вы сможете похудеть быстрее.2. Кожа станет чищеМучные изделия могут быть одним из факторов, провоцирующим появление акне. Это опять же связано с влиянием рафинированных углеводов на уровень сахара в крови и повышение инсулина. Высокий уровень инсулина делает гормоны андрогенов более активными и увеличивает инсулиноподобный фактор роста-1. Это способствует появлению прыщей, так как клетки кожи растут быстрее и повышается выработка кожного сала.3. Улучшатся когнитивные (психические) способностиБелый хлеб не является очень питательной пищей по сравнению с другими источниками витаминов и микроэлементов. Кроме того, он снижает усвоение других пищевых веществ. Когда это происходит, наш мозг часто не получает необходимых добавок для нормальной работы. Поэтому наши когнитивные функции снижаются. Поэтому, если вы хотите нормализовать работу мозга, стоит уменьшить потребление хлеба.Кому нужно отказаться от хлебаТочно стоит отказаться от хлеба людям с целиакией. Это генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен. Он содержится во многих злаках - таких, как пшеница, рожь, овес, ячмень.Как определить, стоит ли вам отказаться от хлебаЛучший способ определить, нужно ли вам отказываться от хлеба - это исключить его на несколько недель. Если вы не заметите улучшения в здоровье, вес не сдвинется с места, уменьшится количество энергии, тогда продолжайте употреблять этот продукт, но в меру. Но если вы похудеете, почувствуете легкость, а ваша кожа очистится, тогда вам нужно будет подумать, есть ли хлеб.Какие есть альтернативы хлебу из белой мукиВместо белого хлеба лучше отдать предпочтение цельнозерновому, а также произведенному из ржаной, овсяной муки или отрубей.Для людей с целиакией уже давно изобрели безглютеновый хлеб. Но есть такой продукт всё равно лучше в меру.