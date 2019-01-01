Оральные контрацептивы влияют на женский интеллект

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Оральные контрацептивы влияют на способность женщин распознавать эмоции.Немецкие ученые из Университета имени Эрнста Морица Арндта заявили о том, что оральные контрацептивы «вмешиваются в процессы социального и эмоционального интеллекта» и нарушают привычные процессы обработки информации головным мозгом. Свои доводы о влиянии данного типа контрацептивов исследователи опубликовали в научном журнале Frontiers in Neuroscience.Специалисты утверждают: оральные контрацептивы влияют на способность женщин распознавать эмоции. В частности, женщины становятся менее способными распознавать невербальные сигналы, свидетельствующие о переживаниях, - например, начинают хуже интерпретировать выражения лиц у других людей.В этом исследовании наблюдались 42 женщины, которые регулярно принимали оральные контрацептивы, и 53 женщины, не принимавшие такие препараты. Участницы проходили тесты на интеллектуальные способности. В частности, их просили идентифицировать разные человеческие эмоции.Испытания показали: с распознаванием сильно выраженных эмоций женщины справлялись легко независимо от приема контрацептивов. Но при интерпретации более сложных выражений лица женщины, принимавшие оральные контрацептивы, справлялись с интеллектуальными тестами на 10% хуже. При этом наибольшие затруднения у них вызывали необходимость понимать базовые эмоции - грусть и счастье, и сложные эмоции - гордость и презрение.Как заявили исследователи, подобное влияние оральных контрацептивов на женский интеллект «возможно, связано со способностью таблеток влиять на химические вещества, которые передают сообщения из мозга в другие части тела».