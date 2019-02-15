Физические упражнения останавливают болезнь Альцгеймера

Журнал Nature Medicine опубликовал данные, полученные при исследовании международной канадско-бразильской группы ученых из Университета Квинса и Федерального университета Рио-де-Жанейро, изучавших эффект физических упражнений на мозг и вероятность избежать болезни Альцгеймера. Исследователи выяснили, что во время физических упражнениях вырабатывается белок иризин, который останавливает развитие симптомов опасного нейродегенеративного заболевания.Интерес ученых к проблеме влияния физических упражнений на здоровье мозга не случаен. В предыдущих исследованиях специалисты приходили к заключению о том, что физические упражнения способствуют улучшению памяти и мышления. При болезни Альцгеймера страдают именно эти функции ЦНС, и авторы нового проекта вполне закономерно предположили что, возможно, физическая активность может останавливать процессы, связанные с развитием этого недуга.Специалисты проанализировали данные научных работ и сделали вывод о том, что эффект улучшения качества памяти при физических упражнениях связан с выработкой белка иризина. Их последующие проверки показали: иризин действительно выполняет защитную функцию, останавливая развитие болезни Альцгеймера.В частности, учеными были протестированы образцы мозговой ткани здоровых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера. Также они провели серию экспериментов на мышах. Оказалось, что пониженная концентрация иризина гиппокампе мозга коррелирует с проявлением симптомов болезни Альцгеймера. В свою очередь, опыты с крысами показали: регулярная физическая активность останавливала процесс разрушения памяти в случае «засорения» мозга амилоидными бляшками, служащими одним из факторов деменции.