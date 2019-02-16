Тяга к сладкому: как избавиться от сахарной зависимости

ТОП-7 советов, как перестать есть сладкое.30-летнему мужчине ростом 180 см и весом 70 кг, не занимающемуся спортом, экспертами ВОЗ рекомендуется съедать не более 60 г сахара в день. Средний украинец, по статистике, потребляет примерно 109 г сахара в сутки.Как же перестать есть сладкое если не окончательно, то в больших количествах.Специалисты в области диетологии дали несколько дельных советов тем, кто намерен снизить употребление сладкого.Совет первый: перестать есть сладкое во время каких-либо действий. Кто из нас, работая за компьютером, не съедал одну-другую (далее по списку) шоколадку? Ученые объясняют, что в такие моменты из-за отсутствия концентрации внимания на еде человек перестает контролировать объемы съеденного.Совет второй: отказаться от ритуалов, связанных с поеданием сладкого. Если во время встреч с друзьями или родственниками вы привычно покупаете торт, перестаньте это делать. Нужно заменить поедание сладостей в таких ситуациях на что-то с ними не связанное.Совет третий: не использовать сладкое как награду. Не нужно рассуждать в духе: сегодня был трудный день, поэтому пирожное после работы я заслужил. Это формирует нездоровую связь, которая незаметно закрепляет страсть к поеданию сладкого в связи с эмоциональными нагрузками. Поощряйте себя чем-нибудь несъедобным.Совет четвертый: постепенно снижать объемы поедаемых сладостей. Если вы пьете с сахаром кофе или чай, диетологи рекомендуют с каждым разом добавлять в напитки все меньше сахара. Если съедаете печенье, оставляйте кусочек несъеденным. Подслащенные напитки разбавляйте водой, спиртные – льдом.Совет пятый: запивать сладкое водой. Откажитесь от чая и кофе для сопровождения к десертам – это увеличивает удовольствие и усугубляет привычку. Запивайте сладости обычной водой комнатной температуры. Эксперты утверждают, что это один из лучших способов перестать набрасываться на тортики и другие «вкусняшки».Совет шестой: не ходить голодным. Включайте в рацион продукты, в которых много белка, сложных углеводов и здоровых жиров. Эти компоненты хорошо поддерживают чувство сытости. В моменты голода желание есть сладкое – закономерная физиологическая потребность.Совет седьмой: есть только собственноручно приготовленные сладости. В этом случае гораздо проще контролировать количество используемого сахара и других нежелательных добавок.