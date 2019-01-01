Врачи назвали привычку, способствующую похудению

Горячая ванна способна заменить спорт.Принятие горячей ванны может в некотором роде заменить фитнес – эта приятная процедура дает эффект физических упражнений, утверждают авторы исследования, опубликованного в Journal of Applied Physiology.В частности, горячая ванна, как и физкультура, способствует укреплению мышц, повышению общего тонуса, а также нормализации уровня сахара в крови.В рамках исследования мужчины-добровольцы с ограниченными физическими возможностями, имевшие лишний вес, участвовали в экспериментах с принятием горячей ванны. Сначала испытуемые 15 минут проводили в комнате, воздух в которой был разогрет до 27 градусов. После этого часть людей в течение 60 минут принимала ванну температурой плюс 39 градусов, погрузившись по шею в воду.Позднее выяснилось, что горячая ванна посодействовала увеличению концентрации в крови интерлейкина-6, цитокина с противовоспалительными свойствами. Другим эффектом горячей ванны стало повышение выработки оксида азота – соединения, способного расслаблять сосудистой стенки и снижать артериальное давление.Ученые сообщили, что за несколько недель эксперимента у участников возникло стабильное снижение в показателях уровня глюкозы натощак, а также инсулина. Кроме того, было зафиксировано уменьшение признаков хронического воспаления в различных участках тела. С учетом данных показателей эффект горячей ванны вполне сопоставим с физическими упражнениями, констатировали авторы проекта. По их мнению, людям с вынужденной малоподвижностью горячая ванна может помогать поддерживать физическую форму.