Медики назвали лакомство, улучшающее работу печени

Исследователи провели эксперимент.Все сладкое обычно считается вредным, но японские ученые из Токийского университета установили: есть сладкий продукт, способный улучшать состояние печени.Таким продуктом они считают кленовый сироп.Исследователи провели эксперимент с крысами. В рационе животных часть привычных углеводов была заменена кленовым сиропом. Для сравнения с ними держали контрольную группу, в которой грызуны также употребляли сладкий сироп, но который не содержал в своем составе веществ, свойственных для кленового.В результате оказалось, что животные, которые употребляли стопроцентный кленовый сироп, проявили к финалу испытаний симптомы, демонстрировали существенное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой. Несмотря на то, что участниками опытов были животные, употреблять кленовый сироп ученые считают полезным и людям.В частности, этот продукт может оказаться полезным для людей средних лет, имеющих лишний вес - именно им бывают присущи неполадки с печенью. С такими характеристиками связанны повышенная концентрация в крови липидов, диабет или потеря нормальной чувствительности к инсулину, - все это плохо сказывается на состоянии печени.