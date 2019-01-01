Детские зубы расскажут о психическом здоровье

Зубы могут быть использованы для выявления тех детей, кто подвержен риску развития проблем психического характера.По состоянию эмали зубов у детей можно судить о вероятности развития серьёзных психических патологий - шизофрении, биполярного расстройства и некоторых других.Исследование показало, что зубы могут быть использованы для выявления тех детей, кто подвержен риску развития проблем психического характера. Раннее выявление предрасположенности позволит детям и подросткам получить психологическую помощь до момента манифестации - первого проявления болезни психики.Доктор Эрин Данн из Массачусетской больницы общего профиля в течение нескольких лет анализировала молочные зубы и психическое здоровье 37 детей. Исследователи изучили резцы - острые зубы в передней части рта, которые начинают формироваться ещё во время беременности. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне, округ Колумбия. Было выявлено, что у детей с более тонкой зубной эмалью чаще возникали агрессия, невнимательность, импульсивность и враждебность.«Научное сообщество потратило десятилетия, пытаясь найти способы выявления людей, особенно детей, которые подвергаются риску возникновения проблем с психическим здоровьем в будущем, - говорит Данн. - Если бы зубы могли раскрыть эту тайну психиатрам, это был бы прорыв. Антропологи или археологи все время сосредотачиваются на зубах. Но для исследователей в области психического здоровья это нечто новое».Помимо состояния эмали, предикторами развития психических болезней являются скрежет зубов во сне, а также низкий социально-экономический статус семьи. Зубы при этом отражают уровень воспитания ребенка, могут помочь выявить качество его питания и уровень стресса.Доктор отмечает, что большинство родителей либо хранят в ящике молочные зубы своих детей, либо выбрасывают. Между тем, в Англии каждый десятый ребенок начальной школы имеет как минимум одно психическое расстройство, приводит издание цифры из Digital show Национального общества здоровья (NHS). В старших классах число расстройств возрастает - они встречаются уже у одного из семи подростков. В колледже эта цифра ещё выше - один из шести.