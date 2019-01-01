Назван алкогольный напиток, нормализующий уровень сахара в крови

Что происходит с организмом при употреблении красного вина.Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Негиеве, Израиль, провели исследование с участием группы добровольцев с диабетом 2 типа.У них больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Для этой цели авторы исследования выбрали 224 человека, которые соответствовали этим характеристикам и не пили вино. Они были разделены на группы, каждая из которых должна была пить различные напитки: минеральную воду, белое сухое вино и красное сухое вино. Образцы крови были взяты в начале исследования, через шесть месяцев и на второй год, чтобы ученые могли исследовать биомаркеры липидов и функции печени.Они обнаружили, что у людей, которые употребляли красное вино, повысился уровень хорошего холестерина по сравнению с теми, кто только пил воду.Те, кто принимал красное или белое вино, также сообщали о лучшем качестве сна, чем те, кто пил только воду. Важно отметить, что исследователи не обнаружили каких-либо существенных побочных эффектов ни в одной группе.Доктор Джеймс О’Киф, глава отделения профилактической кардиологии в Институте сердца Святого Луки в Канзас-Сити, который не принимал участия в исследовании, говорит, что он не удивлен результатами. Лучшие результаты показывают группы, которые употребляли красное вино.Что происходит с организмом при употреблении красного вина?Известно, что в красном вине ресвератрола в 13 раз больше, чем в белом. Красное вино также содержит некоторые антиоксиданты, которые трудно найти в других напитках.Как говорит доктор Джеймс О’Киф, употребление бокала красного вина за ужином также полезно для уровня сахара в крови, поскольку через час он будет на 30% ниже. Он рекомендует сочетать красное вино с овощными блюдами, рыбой, но не с мясом, фруктами и десертами.С другой стороны, по его словам, употребление алкоголя каждую ночь может вызвать зависимость, которую нежелательно допускать.