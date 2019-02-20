Как убрать висцеральный жир: названы полезные продукты

Эти продукты помогут избавиться от жира на животе.Жир на животе или висцеральный жир есть не только у людей с избыточным весом, но и у худых людей. В норме он не представляет угрозы, а вот его избыток может стать причиной повышенного давления, возникновения диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, рака груди и толстой кишки.Исследования ученых показало, что употребление белка может уменьшить тягу к еде на 60%.Так, рацион с большим количеством белка может повысить обмен веществ на 80-100 калорий в сутки. Этот рацион поможет человеку уменьшить количество калорий до 441 в день.Исследования ученых показало, что количество и качество потребляемого белка обратно пропорционально жиру в животе. Это означает, что люди, которые ели больше продуктов с высоким содержанием белка, имели меньше жира на животе.Диетологи составили список продуктов, которые могут помочь избавиться от жира на животе.1. куриные яйца,2. куриная грудка;3. тунец.Для вегетерианцев и веганов эксперты советуют обратить внимание на такие продукты как:1. красная чечевица;2. миндаль;3. запеченные бобы.При этом необходимо отказаться от сладкого.Хорошим дополнением к такому рациону станут умеренные физические нагрузки. Лучше регулярно заниматься ходьбой и плаванием.