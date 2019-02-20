Медики подсказали, какой напиток поможет при артрите

Клюквенный сок помогает улучшить здоровье благодаря своим антиоксидантным свойствам.Как победить боль в суставах, выяснили бразильские ученые из Государственного университета Лондрины.Специалисты провели небольшое исследование, в котором принимали участие 41 доброволец с ревматоидным артритом, который в основном поражает руки, ноги и запястья. Медики отметили, что артрит чаще поражает женщин чем мужчин.На протяжении трех месяцев добровольцы выпивали 0,5 литров свежего клюквенного сока и позже результаты показали на сниженный уровень антител, которые атакуют иммунную систему и вредят суставам.Медики объяснили целебное свойство ягод тем, что антиоксиданты которые содержаться в клюкве помогают предотвратить иммунные реакции, которые вызывают боль и скованность у людей с ревматоидным артритом. Таким образом сок из этих ягод не только спасает от артрита, но и постепенно лечит суставы. Исследование является ещё одним доказательством того, что клюква может улучшить здоровье благодаря своим антиоксидантным свойствам.