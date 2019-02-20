Минус 4 кг за неделю: основные принципы китайской диеты

На китайской диете можно сбросить несколько лишних килограммов.Жители Поднебесной отличаются изящными фигурами и отсутствием лишнего веса. В чем же секрет их стройности?На самом деле, он очень прост.Азиаты используют в качестве основных продуктов питания рис, морепродукты и свежие овощи, при этом соблюдая умеренность в еде.Китайская диета низкокалорийная, во время применения такой диеты диетологи рекомендуют пить только кипяченую или минеральную воду без газа не менее одного литра в день.Одним из важных составляющих китайской диеты является рис, его употребление оптимально сбалансировано, поскольку он является довольно тяжелым продуктом. Нельзя употреблять соль, сахар, алкоголь и хлеб, а также другие мучные изделия.Нужно строго придерживаться меню китайской диеты, так как только такая последовательность употребления продуктов приводит к действенным результатам.День 1-йЗавтрак: 150 г свежей белокочанной капусты, стакан минеральной воды;Обед: 4 столовые ложки вареного риса, 150 г салата из тертой свежей моркови, заправленного оливковым маслом, стакан минеральной воды;Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, с помидором и листиком салата.День 2-йЗавтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, гренка;Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей), небольшой кусочек хлеба, стакан яблочного сока;Ужин: 100 г вареного риса, половина грейпфрута, стакан минеральной воды.День 3-йЗавтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов, стакан апельсинового сока;Обед: 250 г вареной спаржи, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком, небольшой ломтик хлеба, стакан минеральной воды;Ужин: 250 г жареных грибов, небольшая картофелина, стакан минеральной воды.День 4-йЗавтрак: Стакан яблочного сока, яблоко, апельсин, гренка;Обед: 300 г вареной спаржи с рисом и листьями базилика, яблоко, небольшой ломтик хлеба;Ужин: Две вареных картофелины, 200 г отварной рыбы, небольшой кусочек хлеба.День 5-йЗавтрак: Рисовая каша, стакан минеральной воды;Обед: 200 г салата из белой капусты и морской капусты, небольшой кусочек хлеба или лепешки из рисовой муки, стакан минеральной воды;Ужин: 200 г салата из свежих капусты, моркови, зелени салата, заправленного растительным маслом, лепешка из рисовой муки, стакан минеральной воды.День 6-йЗавтрак: Рисовая каша, стакан яблочного сока;Обед: 200 г отварной морской рыбы, 150 г салата из яблок, киви, апельсинов, стакан апельсинового сока;Ужин: 150 г запеченного мяса, небольшой кусочек хлеба, салатные листья, заправленные лимонным соком, апельсин.День 7-йЗавтрак: 250 г фруктового салата, стакан минеральной воды;Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и столовой ложкой меда, стакан минеральной воды;Ужин: 150 г отварной морской рыбы, 200 г салата из нашинкованной капусты и морской капусты, небольшая лепешка из рисовой муки, стакан минеральной воды.