Назван напиток, способный защитить от рака груди

Зеленый чай может стать эффективным лекарством от онкозаболеваний.Низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди.К такому выводу пришли ученые из Университета Сэлфорда в Великобритании.Они утверждают, что полученные ими выводы доказывают способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для приостановки метастазирования определенных раковых клеток«Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами он не дает клеткам повторно получать «топливо», тем самым делая их неактивными и мертвыми», - рассказали авторы исследования.Также отмечается, что целебные возможности этого чая изучены не до конца.