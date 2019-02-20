Врачи объяснили, как распознать повышенную кислотность желудка

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Названы пять основных симптомов.Повышенная кислотность в желудке может стать причиной развития самых разных расстройств, поэтому с этой проблемой лучше справиться как можно раньше.Эксперты в области лечения желудочно-кишечных заболеваний из Германии назвали 5 признаков того, что у человека имеется нарушение кислотности.Желудочный сок состоит из соляной кислоты, которая производится желудком. Она необходима для уничтожения вредных бактерий и переваривания пищи, но когда организм производит слишком много желудочного сока, то могут возникнуть определенные негативные последствия для здоровья.ВздутиеОдин из распространённых умеренных симптомов повышенной кислотности желудка. Хотя этот симптом и считается умеренным, он может доставлять значительный дискомфорт для людей, у которых производится избыточное количество желудочного сока.МетеоризмЧрезмерное производство кислоты в желудке также вызывает избыточное производства газов, скапливающихся в этом органе и выделяющихся наружу посредством отрыжки и метеоризма.ИзжогаЕще один распространенный симптом повышенной кислотности желудка. Вы можете страдать от изжоги одновременно с другими симптомами вроде метеоризма.Язва желудкаПри нормальных условиях содержимое желудочного сока защищает оболочку желудка. Однако при избыточном производстве этого сока оболочка может пострадать, что и приведет к возникновению язвы.Кислотный рефлюксВозникает в тот момент, когда содержимое желудка перемещается обратно вверх по пищеварительной системе в пищевод.Чем больше желудочного сока и пищи находится в желудке, тем больше вероятность возникновения кислотного рефлюкса.