Назван сладкий продукт, укрепляющий работу сердца

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Также указана здоровая норма лакомства.Черный шоколад оказался не только прекрасным антидепрессантом, но и хорошим укрепляющим средством для сердца.Оказывается, регулярное употребление этой сладости (с содержанием какао от 70% и более) благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, передает 24tv.Ученые из Института питания США проанализировали 5 исследований, в которых приняли участие 575 тысяч человек.Они обнаружили, что употребление около 28 грамм темного шоколада в неделю снижает риск сердечной недостаточности на 17%. А также помогает избежать развития перебоев сердечного ритма (мерцательной аритмии).Те, кто съедал от 2 до 6 порций горького шоколада в неделю, были меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые употребляли его 1 раз в месяц или реже.Полезные качества продукта связаны с наличием флавоноидов в составе какао. Эти растительные пигменты укрепляют ломкие стенки кровеносных сосудов и являются сильным антиоксидантом.Кроме того, благодаря содержанию калия и магния, шоколад разгоняет кровь по сосудам и помогает предотвратить образование тромбов. Эксперты настоятельно рекомендовали его людям, испытывающим проблемы с давлением.Впрочем, объедаться лакомством не стоит. Норма составляет не более 1/3 плитки в неделю, также важно выбирать исключительно качественный шоколад, в составе которого указано не менее 7о% какао.