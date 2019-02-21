"Деньги на ветер": средства от простуды, которые не помогут

Эти лекарства не работают.Советы о том, как быстро и легко вылечить простуду, можно встретить едва ли не на каждом шагу. Вот только действуют ли они?4 популярных народных метода лечения простуды, которые не действуют:Паровые ингаляцииТо, что ингаляции паром при простуде - абсолютно бесполезная вещь, доказали ученые еще в 2017 году, проведя специальное исследование. Кстати, у известного украинского педиатра Евгения Комаровского тоже есть свое мнение на этот счет:«Мое отношение к паровым ингаляциям РЕЗКО НЕГАТИВНОЕ. Я видел в своей жизни такое количество ожогов и дыхательных путей, и вообще серьезных ожогов детей, которые связаны с тем, что на низ перевернули кастрюльку. Будь моя воля, я бы под угрозой лишения родительских прав запретил паровые ингаляции, и чем младше ребенок, тем опаснее паровые ингаляции. Прежде всего потому, что: конечно же сохраняется риск ожога, а под действием горячего пара, засохшая в дыхательных путях слизь набухает, и эта набухшая слизь может перекрывать дыхательные пути, и ребенок начинает задыхаться».Витамин СБытует мнение, что ударные дозы этого витамина (в том числе и в лимонах, малине и т.д.) предотвратить простуду, однако это не так. А вот облегчить симптомы уже начавшегося заболевания витамину С вполне под силу.ЭхинацеяВ отличии от витамина С, экстракт эхинацеи можно считать профилактическим средством, но в лечении простуды он никакой роли не сыграет.ЧеснокНикто не станет спорить, что чеснок полезен и включать его в рацион стоит. Но что касается лечения и профилактики простудных заболеваний - чеснок показал себя крайне слабо и неэффективно.