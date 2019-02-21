Эти изменения в домашнем интерьере помогут избежать депрессии

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Психологи дали пять простых советов.Комфортный, уютный дом заживляет любые раны, поэтому важно создать условия, которые лечат.Счастье в маленьких деталях. Когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохое настроение. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.1. «Заведите» комнатные растенияИзменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.2. Повесьте картинуЖивописный пейзаж или только вам понятна абстракция радовать глаз своим видом. Картина с визуализацией приятных для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.Если найти такую ??картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.3. Установите дома лайтбоксТакая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс - это не только рекламная световая вывеска - его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце только без ультрафиолета.4. Добавьте больше красокНастройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и покраски стен, это может быть банальная смена цвета ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации - персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.5. Украсьте интерьер особыми предметамиНедаром на стены часто вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь такие вещи дарят приятные эмоцииПоэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.