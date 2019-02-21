Названы лучшие продукты для стимуляции мозговой активности

В список вошли шесть видов пищи.Исследователи составили список здоровых продуктов, которые стимулируют активность мозга и помогают ему не «спать».Недостаток полезных питательных веществ способствует развитию неблагоприятных процессов в нейронной системе и может стать причиной болезни Альцгеймера, считают представители науки.КофеКофеин блокирует вещество аденозин, который вызывает усталость и желание поспать, и способствует повышению концентрации внимания. Однако кофеин также известен своей способностью вызывать привыкание, так что кофе лучше не пить больше двух чашек в день.ОрехиМозг очень «любит» продукты с высоким потенциалом энергии. Орехи – один из самых здоровых представителей такой еды: в них много пищевых волокон, витаминов и белка, это идеальная зарядка для мозга. Магний в составе орехов защищает от перенапряженияКрасная рыбаПо словам ученых, у людей, которые регулярно употребляют рыбу, в головном мозгу содержится больше серого вещества по сравнению с теми, кто ест её редко. Серое вещество ответственно за качество памяти.Красная рыба (как и любая жирная, включая обычную середку) содержит омега-3 жирные кислоты, используемые мозгом для создания новых нейронов и нервных клеток.Тыквенные семечкиИсточник магния, железа и цинка – самых необходимых мозгу микроэлементов для осуществления когнитивных функций.ШоколадТемный шоколад с высоким содержанием какао (больше 70%) улучшает память.КуркумаАнтиоксидант куркумин поддерживает сопротивление клеток мозга старению и способствует выработке дофамина и серотонина – веществ, которые помогают бороться с депрессией.