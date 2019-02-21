Состояние беременности снижает когнитивные способности женщин

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Было доказано воздействие беременности на женскую память.Австралийские учёные пришли к выводу, что умственные способности представительниц прекрасного пола, которые находятся в положении, становятся намного хуже, чем до беременности.В частности, над установлением данного факта работали специалисты, представляющие Университет Дикина. Они провели исследование, участие в котором приняли 1230 представительниц прекрасной половины человечества. При этом 709 из них ожидали рождения ребёнка. Остальные входили в контрольную группу.Как показали результаты, женщины в положении действительно имели более низкие показатели памяти, чем их оппонентки. Особенно это становилось заметно на третьем триместре беременности.Данная ситуация связана с тем, что в последние месяцы вынашивания ребёнка у женщин сокращается объём серого вещества. Это имеет вполне адекватное объяснение. Так, на третьем триместре беременности мозг женщин направляет свою работу на одно – привыкание к роли матери.Поэтому все мысли представительниц прекрасной половины человечества заняты исключительно вопросами материнства. Следовательно, не удивительно, что женщины прекращают запоминать то, что до беременности без проблем укладывалось в голове.