Медики выяснили, как разные виды алкоголя влияют на организм
Исследователи выяснили, что алкоголь по-разному влияет на нашу нервную систему.
Так, исследователи провели опрос тридцати тысяч человек. Были раскрыты интересные выводы.
Так, красное вино влияет на сонливость. Для расслабление респонденты выбрали в основном подходит пиво, а также красное вино.
Крепкие алкоголь повышает уровень агрессии, беспокойства и т.п. Также большинство опрошенных сообщили, что употребление алкоголя заставляет их чувствовать себя сексуально привлекательными.
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