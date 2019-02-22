Медики выяснили, как разные виды алкоголя влияют на организм

Раскрыты интересные выводы.Исследователи выяснили, что алкоголь по-разному влияет на нашу нервную систему.Так, исследователи провели опрос тридцати тысяч человек. Были раскрыты интересные выводы.Так, красное вино влияет на сонливость. Для расслабление респонденты выбрали в основном подходит пиво, а также красное вино.Крепкие алкоголь повышает уровень агрессии, беспокойства и т.п. Также большинство опрошенных сообщили, что употребление алкоголя заставляет их чувствовать себя сексуально привлекательными.