Сердечная недостаточность повышает риск смерти после операций

У пациентов с сердечной недостаточностью выше риск смерти после проведении хирургического вмешательства, об этом заявили ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета. Результаты исследования, в ходе которого специалисты пришли к такому заключению, опубликовал журнал JAMA.«Даже относительно здоровым пациентам с сердечной недостаточностью угрожает больший риск летального исхода после кардиохирургии, чем людям без сердечной недостаточности», - приводится в издании мнение исследователей.Объектом внимания ученых стали почти 48 тыс. пациентов с сердечной недостаточностью и 562 тыс. без данного нарушения. Этим людям были выполнены операции, но до того не проводилось никаких хирургических операций, включая кардиохирургические. Ученых интересовало, каким для добровольцев окажется риск смерти в течение 90 дней после операции.За исследовательский период среди пациентов с сердечной недостаточностью после операции умерли 5,5% от общего числа (2 635 человек), а среди пациентов без сердечной недостаточности – 1,2% (6881 человек). Эти результаты, по словам специалистов, свидетельствуют о необходимости для всех пациентов с сердечной недостаточностью осторожно подходить к вопросу о проведении операций и находиться под постоянным вниманием врача в случае необходимости.Исследователи добавили, что среди пациентов сердечной недостаточностью особенно высок риск смерти после операций по профилю кардиохирургии - по сравнению с пациентами без недостаточности он у них выше на 46%.